В Испании, где сейчас действует двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну, решили открыть границы для туристов с июля этого года.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе брифинга в субботу, 23 мая, передает El Pais.

"Все самое сложное (в ситуации с эпидемией коронавируса - Ред.) осталось позади. Мы не должны действовать в страхе, но мы должны действовать осторожно", - сказал глава правительства.

По его словам, власти предпримут все меры, чтобы обеспечить безопасность и туристов, и местных жителей в условиях пандемии коронавируса после открытия границ.

Стоит отметить, что по последним данным в Испании зафиксировано уже 281 904 случая Covid-19. 28 628 больных умерли, выздоровели 196 958 пациентов.

Напомним, что недавно городская община Мадрида решила судиться с центральным правительством Испании за отказ смягчать коронавирусный карантин в этом регионе.

Ранее мы писали, что Кабмин Италии также планирует в скором времени открыть страну для туристов. С 3 июня страна планирует снять запрет на въезд и выезд граждан в страны Европейского союза и Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако.