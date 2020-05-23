В политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" выступили с официальным заявлением после того, как националисты сегодня атаковали офис партии в центре Киева. Оно опубликовано на сайте партии.

"Благодаря действиям полиции, заблокировавшей работу охраны офиса, национал-радикалы свободно нападали на работников офиса и охрану, пытались подорвать офис, применяя взрывпакеты, бросали файеры и дымовые шашки в окна, обливали здание краской. Атаки, который были нормой при режиме Порошенко, продолжаются и при Зеленском", - говорится в сообщении.

Одного из охранников, как заявляют в партии, пришлось госпитализировать после удара в висок. Полиция же начала действовать только после того, как "фашиствующие молодчики" закончили свою акцию.

"Атака бандитствующих неонацистов на офис крупнейшей оппозиционной партии показала, что власть президента Зеленского и его слуг продолжает политику заигрывания с национал-радикалами и идейными наследникам фашизма. Что ультраправые уличные банды продолжают пользоваться покровительством правоохранительной системы и живут вне рамок закона", - подчеркивается в сообщении.

"Это нападение на офис является попыткой мести и запугивания за принципиальную позицию нашей партии в вопросах выполнения Минских соглашений и установлении мира на Донбассе, по поводу недопустимости внешнего управления Украиной со стороны Соединенных Штатов Америки, попыткой запугать сторонников нашей партии, которые 9 мая, вопреки позиции власти, масштабно праздновали День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, продемонстрировав, что национал-радикалам и идейным наследникам фашизма не удастся сломить наш народ. Не имея возможности опровергнуть эту позицию в открытой политической дискуссии, наши политические противники используют подконтрольных национал-радикалов для террора и запугивания. Таких национал-радикалов власть держит на крючке, не выдвигая обвинений даже за особо тяжкие преступления", - говорится в заявлении партии.

Напомним, Национальный корпус устроил акцию перед зданием, где расположен офис партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" на улице Васильковской в Киеве.

Ранее ультраправые митинговали у редакции издания "Гордон" после интервью его руководителя со Стрелковым-Гиркиным.