В Мариуполе была зарегистрирована новая политическая партия, которая носит имя мэра города - "Блок Вадима Бойченко".

Об этом гласят данные, опубликованные на портале YouControl.

Руководителем политсилы указан Михаил Орличенко, депутат мариупольского горсовета, а зарегистрирована партия по адресу г. Мариуполь, ул. Азовстальская, 99, кв. 37.

Стоит отметить, что до 24 февраля этого года партия называлась "Соборность" и была зарегистрирована в Киеве, на ул. Серова, 28, кв. 18. До этого момента политсилой руководил адвокат Феликс Аронович.

Напомним, что мэром Мариуполя Бойченко стал в октябре 2015 года после победы на местных выборах. До прихода на эту должность политик был директором по персоналу и социальным вопросам комбината им. Ильича, который входит в группу "Метинвест" олигарха Рината Ахметова.

На парламентских выборах 2019 года почти многие мэры крупных городов Донецкой области шли вместе с партией "Оппозиционный блок", в которую входил также мэр Харькова Геннадий Кернес и городской голова Одессы Геннадий Труханов. Партия считалась близкой к Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому, однако не преодолела 5% барьер.

В Мариуполе появилась партия "Блок Вадима Бойченко". Скриншот: YouControl

Новость о создании новой партии прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Пока в СМИ идёт дискуссия о создании "партии мэров" под местные выборы, в реальной жизни уже идёт формирования "партий мэров". Многие мэры создают свои партии, под брендами которых они пойдут на выборы, чтоб не идти вместе с общенациональными партиями.

Так, уже создана именная партия близкого к Ахметову мэра Мариуполя Бойченко. Ранее Бойченко шёл на выборы по спискам Оппоблока, который не прошел 5% барьер. Теперь же решил, видимо, с ним не связываться, а идти на выборы мэра и в горсовет во главе своей "именной" партии. Не исключено, что подобную схему будут использовать и многие другие мэры", - пишет "Политика Страны".

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский дал "зеленый свет" созданию "партий мэров" в Украине для участия на местных выборах.

Также "Страна" сообщала, что мэр Харькова Геннадий Кернес уверен в своей победе на грядущих выборах городского головы.