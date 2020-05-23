По состоянию на субботу, 23 мая, шесть областей Украины не готовы к смягчению мер безопасности, поскольку они не отвечают критериям.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом под председательством Украины Владимира Зеленского.

Так, ослабление карантина пока невозможно в Черновицкой, Ровенской, Львовской, Киевской. Закарпатской и Волынской областях.

"В других областях разрешают определенные смягчения, однако не обязывают к этому, ведь местная власть должна смотреть, насколько возможно внедрять эти меры в той или иной ситуации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об открытии детских садов, общественном транспорте, проведении спортивных мероприятий, а также работе гостиниц, ресторанов и спа-салонов.

Волынская, Закарпатская, Киевская, Ровенская и Черновицкая области не отвечают уровню инцидентности заболеваемости (12 человек на 100 000 населения), а Черновицкая область не соответствует уровню загруженности коек.

Напомним, в субботу, 23 мая, в полдень в Киеве возобновил работу наземный пассажирский транспорт. А в понедельник планируется запустить метро и работу рынков с ярмарками.