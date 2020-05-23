В Житомире на суде по делу об убийстве нацгвардейцев во время процесса подозреваемому дали слово. Он рассказ свою версию событий ночью 22 мая.

Об этом сообщает ТСН.

"Их было восемь человек, а я был сам. Тем более ночью. Я не скрывался. Я сообщил органы, я сидел и ждал. Приехали органы, я подошел, положил ружье на капот и все. Я мог не сообщать, а спокойно скрыться. А я этого не сделал, потому что я честный человек", - сказал подозреваемый во время заседания.

Показания подозреваемого суд будет слушать в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала сторона защиты. Судья решение удовлетворил.

Мы ведем текстовую трансляцию всего, что происходит в суде.

Мы подробно рассказывали, что произошло в ту ночь. Источники "Страны" в полиции Житомира сообщили, что конфликт в Житомирской области, в результате которого погибли семь человек, произошел после того, как один из погибших обвинил арендатора ставка Анатолия Захаренко в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского. А после этого еще и напал на Захаренко с ножом.