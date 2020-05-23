Высший антикоррупционный суд взыскал с бывшего главы Государственной экологической инспекции залог в размере 36 тысяч гривен. Чиновника обвиняют в заведомо недостоверных данных в декларации.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП взыскал в доход государства 36 тысяч гривен залога с бывшего председателя Государственной экологической инспекции Украины, обвиняемого во внесении заведомо недостоверных данных в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с неявкой обвиняемого в суд, прокурор обратился в инстанцию с требованием взыскать залог в доход государства, а также возложить на бывшего чиновника новый залог, в еще большем размере.

Теперь, в случае неявки обвиняемого в суд, Заика должен будет внести залог в размере 40 тысяч гривен.

Напомним, в Украине ликвидируют Госэкоинспекцию и создадут другую структуру.

Также мы писали, что бывший и.о. главы Госэкоинспекции Украины Андрей Заика подозревался НАБУ в декларировании недостоверной информации.