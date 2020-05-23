Под Ровно в интернате для престарелых произошла вспышка коронавируса
В Здолбуновском доме-интернате зафиксирована вспышка коронавируса. В учреждении для престарелых и людей с инвалидностью зафиксировано 24 зараженных. Болеют 8 сотрудников и 16 жителей интерната - это люди от 36 до 83 лет, пять человек находятся в стационаре, остальные - на самоизоляции
Об этом сообщила прес-служба Ровенской ОГА.
Глава ОГА Виталий Коваль заверил, что держит ситуацию на личном контроле. Он поручил главному санитарному врачу области Роману Сафонову выехать на место для контроля проведения ПЦР-диагностики и противоэпидемических мероприятий. Тестирование продолжается.
Из-за вспышки в Здолбуновском доме-интернате с 9 утра установлены контрольно-пропускной пункт на въезде/выезде на территорию учреждения.
Фото: rv.gov.ua
Ранее "Страна" писала, что в Киеве за сутки 47 новых случаев коронавируса.
Также мы рассказывали, что по состоянию на 23 мая в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразилось более 5 миллионов человек.