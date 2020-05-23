В Здолбуновском доме-интернате зафиксирована вспышка коронавируса. В учреждении для престарелых и людей с инвалидностью зафиксировано 24 зараженных. Болеют 8 сотрудников и 16 жителей интерната - это люди от 36 до 83 лет, пять человек находятся в стационаре, остальные - на самоизоляции

Об этом сообщила прес-служба Ровенской ОГА.

Глава ОГА Виталий Коваль заверил, что держит ситуацию на личном контроле. Он поручил главному санитарному врачу области Роману Сафонову выехать на место для контроля проведения ПЦР-диагностики и противоэпидемических мероприятий. Тестирование продолжается.

Из-за вспышки в Здолбуновском доме-интернате с 9 утра установлены контрольно-пропускной пункт на въезде/выезде на территорию учреждения.

Фото: rv.gov.ua

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