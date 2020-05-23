Правительство Польши, которое собирается открыть границы с 15 июня, внесло еще несколько пунктов в список лиц, которым можно въезжать в страну. В перечень вошли ученики и студенты, которые проходят обучение на территории страны.

Об этом сообщает МВД Польши.

"Министр Мариуш Каминский подписал поправку к постановлению о временном приостановлении или ограничении пограничного движения в определенных пунктах пересечения границы", - говорится в заявлении.

Поправка расширяет перечень лиц, имеющих право на въезд на территорию Республики Польша, в частности, для учеников и студентов, получающих образование в Республике Польша.

"Необходимость включения учеников и студентов в категории лиц, имеющих право на пересечение государственной границы, вытекает из графика внешних экзаменов, утвержденного Министерством национального образования для учащихся, закончивших обучение в польских начальных и средних школах (в период с 8 июня по 28 августа)", - заявили в министерстве.

Ранее "Страна" писала, что Польша упростила правила въезда в страну заробитчан на время карантина.

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