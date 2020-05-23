В субботу, 23 мая, неизвестный захватил отделение банка "Альфа-банк" в Москве, а также взял несколько человек в заложники.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Так, отделение банка находится на Земляном валу, а на месте сейчас работает полиция. Правоохранители готовятся к переговорам.

Источник журналистов сообщает, что в отделение банка зашел мужчина, после чего начал угрожать посетителям взрывом. Также он потребовал заблокировать двери в отделение и удерживает там людей силой.

По предварительной информации, в заложниках находится пять человек. При попытке захватить здание сработала сигнализация.

В Москве неизвестный захватил отделение банка. Фото: t.me/tv360ru

Позже выяснилось, что часть людей удалось вывести – сейчас в заложниках остался один человек.

Напомним, в Москве, где за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 73 человека, в одной из больниц, где находятся на лечении зараженные люди, произошло ЧП. Взорвался баллон с хлором, который использовали для дезинфекции.

Также "Страна" писала, что 19 мая, в России произошла очередная авиационная катастрофа. Здесь, неподалеку от Москвы, рухнул военно-транспортный вертолет Ми-8, весь экипаж погиб.