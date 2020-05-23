В субботу, 23 мая, киевские власти утвердили правила работы метрополитена в период эпидемии коронавируса. Пассажиров будут пускать в подземку только в маске, а каждые три часа должны проводить дезинфекцию.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, дезинфекцию должны проводить не только в самих вагонах метро, а и на станциях метрополитена, платформах для пассажиров и вестибюлях. Это должны будут делать еще до открытия станций.

Пассажиров не будут пускать при температуре тела выше 37,2 градуса, или же если будут видны явные признаки инфекционного заболевания. В самих вагонах людям будут напоминать о соблюдении противоэпидемических ограничений.

"Водители, машинисты, кондукторы, контролеры и другой персонал должны обеспечить средствами индивидуальной защиты. Кроме того, должны контролировать состояние их здоровья. К работе не должны допускать лиц с признаками респираторного инфекционного заболевания и лиц, которые нуждаются в самоизоляции", — говорится в сообщении.

Ранее в КГГА сообщили, что метро в Киеве запускают с понедельника 25 мая.

Интересно, что буквально сегодня утром Максим Степанов говорил кардинально противоположные вещи - что Киев еще не готов к открытию подземки.