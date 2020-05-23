В субботу, 23 мая, Национальный корпус устроил акцию перед зданием, где расположен офис партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" на улице Васильковской в Киеве. Националисты забросали красной краской стены и использовали пиротехнику.

Они заявили, что выступают против "капитуляции", которую "проводит президент Зеленский при пособничестве российских агентов". Также требуют от Минюста лишить "Оппоплатформу" регистрации.

Националисты жгли файера и дымовые шашки, во время атаки был слышен звук взрыва. На место прибыли правоохранители. Началась драка в ходе которой были задержаны несколько метателей пиротехники.

Радикалы пообещали, что это не последняя такая акция и заявили, что собираются протестовать против "капитуляции" и завтра.

Напомним, что ранее ультраправые митинговали у редакции издания "Гордон" после интервью его руководителя со Стрелковым.