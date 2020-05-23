Американцы решили выйти еще из одного договора, который сдерживал гонку вооружений в мире - Договора об открытом небе или ДОН.

Параллельно в США объявили, что могут возобновить ядерные испытания, которых не проводили 30 лет. А главный переговорщик Трампа по атомному оружию начал в открытую грозить Москве и Пекину "небытием".

Что это значит для мироустройства и места Украины в нем - разбиралась "Страна".

Что такое ДОН

Договор по открытому небу - это соглашение 1992 года, которое подписали США и страны-участницы ОБСЕ. В том числе Россия и Украина.

Вкратце суть такова: участники имеют право делать инспекционные полеты разведывательной авиации над территориями стран-подписантов. Количество этих полетов и техника оговариваются заранее. Действует квотный принцип: например, у США и России с Беларусью (как единого блока стран) - по 42 полета в год.

Цель - повысить взаимную "военную прозрачность". Грубо говоря, наращивает ли кто-то вооружения, запрещенные тем или иным видом международных договоров. Конечно, в первую очередь речь о ядерном оружии.

Также документ призван в целом снизить масштабы развертывания войск и новых военных баз. Что будет сразу заметно для взаимного наблюдения.

Очень важен этот договор для небольших стран, у которых нет возможностей слежения из космоса. Наблюдательные полеты являются для них единственным легальным способом получения данных о военных приготовлениях соседей.

Инспекционные полеты обычно позволяют странам-участницам уточнить данные своих разведок по тем или иным военным объектам.

Выход США и реакция России

Еще в 2019 году американские власти обвиняли Россию, что она перекрывает наблюдение над территориями Абхазии и Южной Осетии, которые в США считают грузинскими, в РФ - независимыми государствами.

Вторая претензия - запрет полетов над Калиниградской областью. И третья - Москва собирает данные о критической инфраструктуре США.

Также Россия отказывала американцам в полетах над военными учениями "Центр 2019" - под предлогом, что там идут ракетные стрельбы, и могут ненароком сбить самолет-разведчик.

Впрочем и США уже закрывали для Москвы полеты у себя - это было в 2014 году, после обострения отношений вокруг Украины. Немало у России других претензий. Так, американцы запрещали военным летчикам РФ отдыхать на аэродромах дозаправки. А также закрывали небо над Гавайями.

Но 21 мая у Трампа заявили, что Россия на своих самолетах-разведчиках шпионит и за самим президентом.

"Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент: Кэмп-Дэвид или Бедминстер", - заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Который, к слову, ведет от имени Белого дома все переговоры по ядерной проблематике.

Об угрозах американской инфраструктуре заявлял и госсекретарь Майк Помпео.

Теперь, после решения Белого дома, США смогут выйти из договора уже через полгода.

Россия отреагировала на этот шаг критически.

"Чисто технические вопросы сами по себе не могут служить оправданием для выхода из этого фундаментального многостороннего соглашения. Собственно, никто не мешает американцам продолжить обсуждение имеющихся озабоченностей на профильной переговорной площадке – в Консультативной комиссии по открытому небу в Вене.

Между тем США так и не дали вразумительных ответов на наши обоснованные вопросы по их собственным многочисленным нарушениям Договора. В частности, они ввели максимальную дальность полетов над территорией Гавайских островов, ограничения для полетов над Алеутским архипелагом, установили необоснованные лимиты по высоте полета наших самолетов наблюдения. Список можно продолжить", - заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Украина тоже прокомментировала решение США. Правда, в характерной для себя манере. Выходить из договора, вслед за американцами, Киев не собирается. При этом МИД раскритиковал Россию, которая остается в соглашении.

"Начиная с 2015 года, роль и эффективность Договора в целом постепенно снижается из-за невозможности осуществлять международный воздушный мониторинг военной активности РФ в наиболее критических для безопасности Украины районах – над временно оккупированной территорией АР Крым и г. Севастополь, Донецкой и Луганской областями в результате их оккупации Россией и запрета полетов над ними, как и над участками территории РФ, прилегающими к государственной границе Украины", - говорится в заявлении украинских дипломатов.

Прекратит ли договор своей действие?

Москва уже заявила, что останется верна положениям соглашения. Другие страны тоже не иъзявили желания его разрывать.

Мотивация понятна. России по-прежнему нужно вести разведку над объектами НАТО в Европе, которые для нее более опасны, чем те, что расположены на территории США. Над ЕС россияне летают гораздо больше - и пока будут продолжать это делать.

США же, выходя из договора, по сути может в нем остаться - но только уже без обязательств открывать свое небо для разведки. Ведь в ДОН остаются военные союзники Штатов или подконтрольные им государства. В том числе и Украина.

Поэтому всю информацию о разведывательных полетах над РФ американцы скорее всего продолжат получать.

Зачем Штаты уходят из ДОН

Договор об открытом небе - это уже второй основополагающий документ военной сферы, из которого выходят американцы за последнее время.

В 2019 году они разорвали соглашение по запрету ракет малой и средней дальности. Теперь - хотят по сути запретить паритетные разведывательные полеты над своей территорией.

Оба соглашения (как ранее и договор о противоракетной обороне, который США покинули в 2001 году), сдерживали гонку вооружений в мире.

Теперь среди таких договоров остался только один - о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), то есть - тяжелых ракет. Его действие истекает в конце 2020 года. Из него американцы пока выходить не собирались. И даже готовы начать консультации о его продлении. Хотя ранее говорили, что готовы и его разорвать.

Но и выход из указанных двух - тревожные звоночки для мировой безопасности. Тем более, что американцы даже не скрывают, что параллельно собираются наращивать свой ядерный потенциал.

В прошлом году они объявили о программе полной замены межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III на новые образцы. А вчера американские издания сообщили, что власти страны собираются возобновить ядерные испытания, которые не проводились около 30 лет.

Аргументация та же: Россия и Китай тайно, под землей, проводят испытания новых вооружений. Впрочем, Москва и Пекин это отрицают.

Интересно, что ядерные испытания, которые хочет возобновить (или уже возобновил) Вашингтон, территориально происходят в США. Которые вдруг решили запретить полеты над своей территорией.

Правда, с решением о возобновлении испытаний решили повременить, но само по себе то, что этот вопрос начал обсуждаться, уже говорит о росте напряженности в "ядерных" отношениях между ведущими военными державами мира.

В целом картина складывается следующая: американцы собираются наращивать ядерную компоненту, отбросив уже почти все сдерживающие договора, которые позволяли держать паритет.

Смогут ли Штаты разогнать новую гонку вооружений - вопрос к военным специалистам. Но очевидно, что с ростом военной мощи Китая и возобновлением активного развития армии в России, времени у США остается по историческим меркам немного. И может выйти так, что в один прекрасный день у геополитических противников Америки будет либо полный паритет, либо превосходство в стратегических вооружениях.

То есть повторится ситуация времен СССР, что чревато для Штатов потерей серьезной части своего влияния. И объясняет, почему Белый дом с такой скоростью рвет оковы международных договоров.

"Президент ясно дал понять, что у нас есть проверенная практика. Мы знаем, как победить в этой гонке, и знаем, как отправить врага в небытие", - экспрессивно заявил советник Трампа О'Брайен о Китае и России, имея в виду, вероятно, гонку вооружений.

Что эта ситуация значит для Украины?

То есть ядерная игра Трампа затевается для двух основных геополитических соперников - Китая и России. Которая с Украиной граничит и находится мягко говоря в натянутых отношениях.

Но, судя по риторике Белого дома, КНР там рассматривают как основного конкурента - в силу опережающего развития китайской экономики. Особенно это стало заметно после коронавируса: Трамп заявил, что вообще порвет всякие отношения с Китаем.

Противостояние двух гигантов - даже если только торгово-политическое - потрясет основы мироустройства не хуже коронавируса. Вплоть до военных сценариев, которые, собственно, и готовятся посредством выхода из ядерных договоров.

И здесь вариантов силового решения "китайского вопроса" для США по большому счету видится два. Оба связаны с разделением союза РФ и КНР - чтобы оставить Китай без вероятной военной поддержки России.

Вариант 1 - миром склонить Россию к партнерству с Америкой и вражде с Китаем (эту вероятность "Страна" уже анализировала в материале "Америка может поступить с Россией, как Никсон с Китаем").

Вариант 2 - создать для РФ большие проблемы, чтоб она сама вышла из союза с Китаем, либо, чтоб у нее просто не было сил и возможности Китаю помогать. Вариантов здесь масса - от усиления экономических санкций и дестабилизации ситуации в РФ до вовлечение России в серию военных конфликтов (причем все варианты могут прорабатываться одновременно). Украина в случае выбора такой стратегии будет играть для американцев особую роль, в виду тлеющего конфликта на Донбассе.

При первом же сценарии вокруг Украины может сложиться наконец консенсус Запада и России. С окончанием войны на Донбассе и решением территориальных споров на основе Минска-2.

Впрочем, пока вероятность такого сценария невелика. Москва с Пекином не устают демонстрировать миру близкие отношения (если даже на деле их союз не столь прочен). На этом фоне активизация военных усилий американцев показывает - договориться с Россией по Украине "за счет Китая" им не удается. В силу несопоставимости этих категорий.

Причина скорее в том, что США в лице своих элит не готовы предлагать Москве "план Никсона" - то есть инвестиции в обмен на политическую лояльность, как было в свое время с Китаем. И, хотя отдельные предложения в Вашингтоне звучат, общий тренд на противостояние с РФ пока доминирует.

Проще говоря, "кинуть" Китай России предлагается почти бесплатно. Что в Москве понимания не встречает. В силу еще и того, что Пекин - крупнейший торговый партнер и ближайший сосед.

Поэтому Вашингтон и делает заявку на жесткий вариант для Китая и РФ. Угрожая гонкой вооружений и в перспективе - обещая своим недругам "небытие".

Правда, потянут ли США реальную гонку вооружений с двумя ядерными державами, одна из которых развивается опережающими темпами - большой вопрос. Китай - это не СССР времен упадка. Да и Россия демонстрирует устойчивость под пятилетним санкционным прессом.

Поэтому не исключено, что пока Белый дом применяет свою излюбленную тактику - напугать страшными последствиями, чтобы добиться и выторговать лучшего результата уже без них. Не забывая при этом ковать и меч.