Американские СМИ написали, что группа ученых NASA обнаружила в Антарктике энергетические частицы, которые могли попасть на Землю из параллельной Вселенной, где законы физики работают наоборот, а время идет вспять.

Об этом, в частности, пишет New York Post.

Сообщается, что с помощью антенны ANITA исследователям удалось обнаружить частицы под названием тау-нейтрино, которые отличались от ранее изученного вида частиц. Такие частицы "бомбардируют" Землю, однако найденные образцы наоборот, "вылетали" из Земли. По словам исследователей, подобное поведение частиц может быть обусловлено тем, что они движутся назад во времени.

"Самым простым объяснением этого явления можно назвать то, что в момент Большого взрыва, 13,8 миллиардов лет назад, сформировались две Вселенные — наша и еще одна, которая, с нашей точки зрения, "работает" наоборот, и в ней время может идти вспять", - цитируют руководителя программы ANITA Питер Горхем.

При этом издание Forbes, написало, что речь идет о старом исследовании от 2016 год. Тогда в Антарктике запустили в стратосферу большой шар, переносящий антенны, направленные на Землю. Их задачей было улавливать радиоволны, испускаемые редкими высокоактивными нейтрино, если они сталкиваются ь с атомом во льдах.

Тогда ANITA обнаружила сигналы, которые можно было описать как аномальные: они шли от поверхности Земли, но их источник не был найден.

Шесть недель назад издание New Scientist вспомнило эту историю, опубликовал статью с кричащим заголовком "Возможно, мы обнаружили параллельную вселенную, движущуюся назад во времени". Именно ее спустя время перепечатали многие таблоиды.

В статье было написано о некоторых удивительных результатах исследований, проведенных в Антарктике. Авторы размышляют над трудно объяснимым происхождением этих частиц и сообщают, что подсказка может быть в параллельной вселенной.

Тем не менее, единственный реальный вывод состоит в том, что стандартная модель, касающаяся нейтрино, не объясняет обнаружение находки в Антарктике. А ученые далеки от того, чтобы даже утверждать, что есть какая-то параллельная Вселенная.

Напомним, японский грузовой космический корабль HTV-9, стартовавший в среду, успешно вышел на заданную орбиту и направляется к Международной космической станции (МКС).

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