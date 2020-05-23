Украинцев, по предварительным данным, нет среди пассажиров самолета Airbus, который потерпел крушение в Пакистане. Всего в катастрофе погибл 91 человек.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев, передает "УНН".

"22 мая самолет пакистанской авиакомпании "PIA", совершавший рейс PK8303 по маршруту Лахор-Карачи, потерпел крушение в районе международного аэропорта Карачи. В результате авиакатастрофы погибли 91 пассажир и 7 членов экипажа. По предварительной информации, граждан Украины среди пассажиров и членов экипажа не было", - сказал он.

По его словам, дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Исламской Республике Пакистан.

Ранее "Страна" писала, что после крушения самолета в Пакистане нашли десятки выживших пассажиров. В том числе, в крушении самолета в Пакистане выжил президент крупного банка.