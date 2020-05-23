Под Королёвский суд Житомира пригнали автобусы с Нацгвардией. Фото ТСН
Под Королёвский суд Житомира пригнали автобусы с Нацгвардией. Фото ТСН

Королёвский суд Житомира избирает меру пресечения Анатолию Захаренко - владельцу ставка, который расстрелял семерых нацгвардейцев и добровольцев. 

Это произошло во время их конфликта, о котором вчера рассказывала "Страна". Вчера Захаренко вручили подозрение в убийстве. 

Версий конфликта две - МВД утверждает, что это была немотивированная агрессия, родственники же убийцы считают, что нацгвардейцы атаковали первыми.

На фото трупы убитых были с автоматами Калашникова. То есть люди, приехавшие к владельцу ставка, были вооружены не охотничьим оружием. 

Захаренко привезли в суд в каске и бронежилете. Здание суда охраняют множество полицейских, которых привезли на автобусах. 

"Страна" следит за ходом заседания. 

Прямой эфир из суда

15:20  Суд удалился для принятия решения. Перерыв на полтора часа. 

14:55  Трансляция прервалась.

14:37  Прокурор считает, что содержание подозреваемого под стражей спасет его от вероятной мести со стороны семей потерпевших. Адвокат парирует, что тогда ему придется выделять отдельную камеру - поскольку в тюрьме шансов отомстить больше, чем на домашнем аресте. 

14:34  Захаренко был лично знаком только с тремя убитыми. Остальных четверых он ранее не видел, говорит защитник. 

14:28  Суд возобновился. Адвокат говорит, что Захаренко сам вызвал полицию и не скрывал следов убийства. Требует ему круглосуточного домашнего ареста вместо содержания под стражей.  

14:01  Прессе постановили покинуть зал на время показаний подозреваемного.

13:39  Стороне защиты дали время на ознакомление с документами по делу. Перерыв еще на 15 минут. 

13:55  Судья вернулся. Заседание пока продолжается в открытом режиме. 

13:39  Судья ушел в совещательную комнату, решать, нужно ли закрывать заседание от прессы.

13:31  Адвокат говорит, что убитые проходят по другим уголовным делам. Поэтому это судебное слушание должно быть закрытым (то есть без прессы) - поскольку там будет разглашаться тайна следствия по другим делам. 

Следователь за, подозреваемый тоже. Прокуратура же не против открытого заседания. 

13:25  Захаренко говорит, что он был ранен в руку во время стычки с нацгвардейцами. 

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