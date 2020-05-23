Королёвский суд Житомира избирает меру пресечения Анатолию Захаренко - владельцу ставка, который расстрелял семерых нацгвардейцев и добровольцев.
Это произошло во время их конфликта, о котором вчера рассказывала "Страна". Вчера Захаренко вручили подозрение в убийстве.
Версий конфликта две - МВД утверждает, что это была немотивированная агрессия, родственники же убийцы считают, что нацгвардейцы атаковали первыми.
На фото трупы убитых были с автоматами Калашникова. То есть люди, приехавшие к владельцу ставка, были вооружены не охотничьим оружием.
Захаренко привезли в суд в каске и бронежилете. Здание суда охраняют множество полицейских, которых привезли на автобусах.
"Страна" следит за ходом заседания.
Прямой эфир из суда
15:20 Суд удалился для принятия решения. Перерыв на полтора часа.
14:55 Трансляция прервалась.
14:37 Прокурор считает, что содержание подозреваемого под стражей спасет его от вероятной мести со стороны семей потерпевших. Адвокат парирует, что тогда ему придется выделять отдельную камеру - поскольку в тюрьме шансов отомстить больше, чем на домашнем аресте.
14:34 Захаренко был лично знаком только с тремя убитыми. Остальных четверых он ранее не видел, говорит защитник.
14:28 Суд возобновился. Адвокат говорит, что Захаренко сам вызвал полицию и не скрывал следов убийства. Требует ему круглосуточного домашнего ареста вместо содержания под стражей.
14:01 Прессе постановили покинуть зал на время показаний подозреваемного.
13:39 Стороне защиты дали время на ознакомление с документами по делу. Перерыв еще на 15 минут.
13:55 Судья вернулся. Заседание пока продолжается в открытом режиме.
13:39 Судья ушел в совещательную комнату, решать, нужно ли закрывать заседание от прессы.
13:31 Адвокат говорит, что убитые проходят по другим уголовным делам. Поэтому это судебное слушание должно быть закрытым (то есть без прессы) - поскольку там будет разглашаться тайна следствия по другим делам.
Следователь за, подозреваемый тоже. Прокуратура же не против открытого заседания.
13:25 Захаренко говорит, что он был ранен в руку во время стычки с нацгвардейцами.