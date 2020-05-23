Парламентарии от фракции "Слуга народа" направили депутатское обращение премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием объяснить поездку и выступление бывшего премьера Арсения Яценюка в Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

"Как стало известно из СМИ, 21 мая вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым Арсений Яценюк посещал Черновицкую область и, в частности, участвовал в пресс-брифинге", - говорится в сообщении.

Поэтому депутаты требуют от Шмыгаля объяснений о том, на каких юридических основаниях Яценюк пользовался служебным авиационным транспортом МВД, а также занимает ли он какую-либо должность в МВД или другом ведомстве.

Напомним, с проверкой в Черновицкую область отправились три члена правительства: министр внутренних дел Арсен Аваков, министр здравоохранения Максим Степанов и министр Кабинета министров Олег Немчинов. Однако неожиданно к ним на пресс-брифинге присоединился бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Ранее "Страна" рассказывала о целях визита министров в Черновцы.