Несмотря на то, что еще утром в Минздраве заявляли, что Киев не готов к карантину, уже в обед стало известно, что все-таки готов.

Мнение поменяли после пересчета статистики. Ранее Киев не вписывался только в один критерий из трех, установленных МОЗ для выхода на второй этап.

Показатель новых случаев за последние 7 дней на 100 тысяч населения был на уровне 15,6, при необходимом для снятия ограничений минимуме в 12 человек.

При этом вчера Виталий Кличко сообщил, что скачок произошел из-за локальной вспышки в детском интернате в Дарницком районе Киева, когда 15 мая там зафиксировали более 80 случаев. В итоге за последние 7 дней в Киеве было 440 случаев коронавируса.

23 мая, отсчитывая 7 дней назад, данные по интернату уже не вошли в статистику. За неделю в Киеве было 334 случая, то есть 11,7 на 100 тысяч населения. Это позволило ослабить карантин.

Напомним, что утром Министерство здравоохранения заявило, что Киев еще не готов открыть метро. Однако в обед стало известно, что при позволении Кабмина КГГА разрешила частично снять карантин, в том числе - открыть метрополитен, который будет работать в обычном режиме. Метро запустят с 25 мая, вход в подземку будет разрешен при наличии маски и перчаток.