Власти Киева намерены обратиться в апелляционный суд из-за решения Окружного административного суда столицы касательно запрета пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного.

Об этом сообщил заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко, передает "РБК-Украина".

"Решения суда в законную силу не вступило. Город с ним не соглашается. Решение суда будет обжаловано в апелляционной инстанции", - сказал он.

В то же время заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский рассказал, что позиция местной власти относительно пешеходной зоны на Контрактовой не изменилась, поскольку ней довольны жители и гости столицы.

"Мы не отказываемся от принятого ранее решения и работать над тем, чтобы эта территория работала и в дальнейшем", - уточнил он.

Напомним, 18 мая Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение №912 Киевской городской госадминистрации от 28 июля 2017 года об ограничении движения транспорта по ул. Петра Сагайдачного и на Контрактовой площади. Иск об отмене этого решения подали шесть физических лиц.

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