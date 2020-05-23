В Житомире сегодня изберут меру пресечения Анатолию Захаренко, который расстрелял семерых нацгвардейцев на берегу пруда 22 мая. Возле здания усилена охрана.

Об этом сообщает ТСН.

Возле здания суда находится много полиции, за ним - автобус с нацгвардейцами.

Напомним, арендатор местного пруда вблизи села Новоселица Попельнянского района Житомирской области ночью 2 мая расстрелял семерых человек, которые приехали на отдых.

Мы подробно рассказывали, что произошло в ту ночь. Источники "Страны" в полиции Житомира сообщили, что конфликт в Житомирской области, в результате которого погибли семь человек, произошел после того, как один из погибших обвинил арендатора ставка Анатолия Захаренко в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского. А после этого еще и напал на Захаренко с ножом.