По состоянию на 23 мая в Киеве подтвердили еще 47 случаев коронавируса, из которых 14 - у медиков. Всего в столице зафиксировано 2 569 случаев Covid-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"Количество жителей Киева, в которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось на 47 человек. Среди них – 14 медиков. На сегодня в столице уже 2569 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 29 женщин в возрасте от 18 до 63-х лет, а также 16 мужчин в возрасте от 32 до 74-х лет. Кроме того, заболели два мальчика в возрасте 7 и 14 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе – 10 больных. В Святошинском – 9. В Деснянском районе - 8 случаев заболевания. Выздоровели за сутки 13 человек. Всего коронавирусом переболел 351 житель столицы", - говорится в сообщении.

Напомним, всего за прошедшие сутки коронавирусом, согласно данным министерства здравоохранения, заболели 432 украинца. Лидером по количеству заболевших является Киев.

Также "Страна" рассказывала, что хотя в Минздраве украинцам обещали бесплатное лечение от коронавируса (а так и должно быть, учитывая социальную опасность болезни), по факту людям приходится платить.