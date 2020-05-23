В субботу, 23 мая, в Киеве прощаются с политиком Анатолием Матвиенко. Он умер в возрасте 67 лет из-за онкологического заболевания.

Отпевание проходит в Михайловском соборе. Церковная церемония началась в 12:00 и продлится до 14:00. В соборе собрались, чтобы попрощаться с украинским политиком.

Цветы принес экс-президент Петр Порошенко.

А также сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

Елена Ледовских - депутат от "Народного фронта".

Экс-замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

Экс-нардеп от Европейской солидарности Оксана Юринец.

Экс вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Нардеп от Батькивщины Иван Крулько.

Анатолий Матвиенко был депутатов от партий "наша Украина" и 2Блок Петра Порошенко", председателем Совета министров Автономной Республики Крым, а также первым секретарем украинского комсомола (ЛКСМУ) накануне роспуска организации в 1991 году.

Его похоронят в воскресенье, 24 мая, на его родине, в городе Бершадь Винницкой области.