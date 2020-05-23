В понедельник, 25 мая, в Киеве возобновят работу столичные рынки и сельскохозяйственные ярмарки при условии соблюдения норм и регламентов работы в условиях эпидемии коронавируса.

А с 23 мая разрешена работа магазинов площадью до 1000 кв м.

Об этом сегодня заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев во время утреннего брифинга.

При этом обязательным останется масочный режим и требования соблюдения безопасной дистанции.

Напомним, сегодня в полдень в Киеве возобновляет работу наземный пассажирский транспорт.

Также "Страна" рассказывала, что мэр Киева Виталий Кличко на встрече с представителями Украинского совета торговых центров (УСТЦ) заявил о том, что торговые центры столицы заработают уже на следующей неделе, предварительно в среду, 27 мая.