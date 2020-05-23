Уровень заболеваемости в столице Украины сейчас составляет 11.7 на 100 тысяч населения при норме 12, поэтому Киев может переходить на второй этап смягчения карантина.

Об этом говорится в телеграм-канале МОЗ Украины со ссылкой на главу Минздрава Максима Степанова.

Решение об очередном ослаблении мер теперь будет принимать городская комиссия ТЭБ и ЧС.

Также 22 мая заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко встретился с руководством Киевского метрополитена.

"Работники ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса. Они разработали дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее в КГГА сообщили, что метро в Киеве запускают с 25 мая.

Интересно, что буквально сегодня утром Максим Степанов говорил кардинально противоположные вещи - что Киев еще не готов к открытию подземки.