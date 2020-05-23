В Киеве постепенно смягчают карантин. С 1 июня в столице собираются открыть для посещения много мест. В перечень вошли городские кладбища.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

При этом он отметил, что наличие средства индивидуальной защиты - маски, остается обязательным требованием пребывания в общественных местах.

"Соответствующее решение планируется принять в понедельник, 25 мая, на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - сообщил Петр Пантелеев.

Так что на Троицкую субботу, 6 июня, можно будет навестить усопших.

Ранее "Страна" писала, что в Минздраве ответили, когда в Украине откроют ТРЦ.

Также мы рассказывали, что в Киеве с 1 июня открываются детские и спортивные площадки.