В субботу, 23 мая, в полдень в Киеве возобновляет работу наземный пассажирский транспорт.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондрыевский, передает пресс-служба ведомства.

"Сегодня проведено заседание постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Мы учли изменение показателей для ослабления противоэпидемических мер. Так, в столице общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения составляет менее чем 12 человек, а именно 11,7", - сказал он.

При ограниченном количестве мест для сидения возобновят работу пассажирские перевозки автомобильным транспортом, а также трамваи и троллейбусы. Движение возобновят сегодня в 12:00.

С утра в транспорт в Киеве пускали только по пропускам. При этом кондукторы говорили, что сегодня с 12:00 пропуск уже будет не нужен.

Ранее мы писали, что Киев, по данным Минздрава, не отвечает требованиям для ослабления карантина. Мэр города Виталий Кличко обратился к правительству с предложением в качестве исключения все равно запустить транспорт и открыть магазины с 23 мая.

Также "Страна" рассказывала, что мэр Киева Виталий Кличко на встрече с представителями Украинского совета торговых центров (УСТЦ) заявил о том, что торговые центры столицы заработают уже на следующей неделе, предварительно в среду, 27 мая.