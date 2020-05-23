В субботу, 23 мая, в КГГА сообщили, когда откроют спортзалы и фитнес-клубы в столице.

По словам заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева, с 1 июня в планирую открыть для общего доступа спортивные и фитнес-комплексы, детские юношеско-спортивные школы без бассейнов.

Об этом он сказал во время сегодняшнего брифинга.

В ККГА и ранее сообщали о планах открыть спортзалы с 1 июня, но сегодняшнее заявление прозвучало после того, как в Минздраве сказали. что столица не готова выходить на второй этап ослаблений.

Напомним. что в Минздраве считают, что Киеву еще рано выходить на второй этап ослаблений и запускать метро.

Вчера мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой разрешить в Киеве наземный транспорт и метро. По его словам, показатели заболеваемости подскочили из-за единичной вспышки в интернате для детей в Дарницком районе.