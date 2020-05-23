В Киеве на днях откроют детские и спортивные площадки. Фото КГГА

Киевская мэрия открывает в первый день лета детские и спортивные площадки под открытым небом, в парках, скверах и придомовых территориях.

Об этом сегодня на брифинге в КГГА сообщил заместитель мэра Киева Павел Пантелеев. 

"С 1 июня в столице откроются спортивные и детские площадки в парках и скверах, а также у придомовых территорий", - цитирует Пантелеева сайт городской администрации.

Видео с брифинга размещено на официальном канале мэрии в YouTube. 

Отметим, что де-факто эти площадки массово начали работать с наступлением тепла в мае. Таким образом решение мэрии просто фиксирует реальность. 

Интересно, что Киев попал в "красный список" Минздрава - как город с опасной эпидемической ситуацией. Тем не менее столица решила переходить на второй этап снятия карантина. 

Ранее Виталий Кличко допускал, что из-за статистики МОЗ откроют лишь транспорт и магазины. Однако теперь решение снова изменили. 

 

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