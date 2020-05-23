В последнее воскресенье мая, 31 числа, будут организованы праздничные мероприятия в связи с днем Киева. Однако часть из них будут проводить в онлайн формате.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Так, ежегодный пробег под каштанами, который проходит в день Киева, в этом году пройдет онлайн и под лозунгом борьбы с коронавирусом. Само мероприятие начнется в 9:00 утра. Организаторы призывают присоединится к социальной инициативе "ПробігONлайн", сделав благотворительный взнос.

Собранные средства пойдут на помощь украинским врачам и медицинским учреждениям: Центру детской кардиологии, кардиохирургии Минздрава Украины, а также больницам.

Кроме того, жители Киева смогут приобщиться к фестивалю "Чилдрен кинофест", в рамках которого будут показаны фильмы и проведен конкурс детских короткометражных фильмов.

А вот онлайн проект "На карантине с Plan B" предлагает ряд бесплатных лекций, дискуссий и воркшопов. Организаторы предлагают живые концерты и вечеринки, а также лекции от украинских и иностранных менторов.

Напомним, киевлянам, у которых дети ходят в десткие сады, в родительском чате пришло оповещение от садиков, в которых предлагается еще раз подумать перед тем как отправлять туда своего ребенка.

Также "Страна" рассказывала, что в Киеве с 12:00 23 мая должны возобновить работу не только троллейбусы, трамваи и автобусы, но и маршрутки - если утром в субботу городская комиссия по ТЭБ и ЧС примет соответствующее решение. Во всем транспорте введут ограничение по числу пассажиров.