С понедельника, 25 мая, в Киеве восстановит работу метрополитен. Он будет работать с соблюдением всех норм и регламентов, чтобы минимизировать распространение коронавируса. Кроме того, заработают все рынки и ярмарки.

Об этом сегодня во время онлайн пресс-брифинга заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Он напомнил, что наличие средства индивидуальной защиты - маски, остается обязательным требованием пребывания в общественных местах, в частности, в общественном транспорте.

Ранее "Страна" писала, что в Минздраве заявили, что Киев пока не готов открывать метро.

Также мы рассказывали, что Кабмин позволил не измерять температуру пассажирам перед входом в метро, но обязал носить маски.