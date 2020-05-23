Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что метро в Киеве будет открыто только после того, как в столице снизится уровень заражаемости коронавирусом.

Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировался на странице ведомства в Facebook.

По словам Степанова, показатель инцидентности заражения коронавирусом в столице (новые случаи за последние 7 дней на 100 тысяч населения) – 15 человек. Это выше установленного критерия в 12 человек. Поэтому говорить об открытии метро можно только после нормализации показателя.

"Если мы говорим про сегодня – переход ко второму этапу ослабления карантина пока невозможен. Но не исключаю, что ситуация может измениться уже в ближайшие дни", - сказал он.

Брифинг министра здравоохранения. Смотреть с 14:00. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский заявил, что Кабмин не поддержал предложения Министерства здравоохранения возобновить работу киевского метрополитена после карантина с ограничениями численности пассажиров и измерением им температуры.

Также "Страна" писала, что мэр Харькова Геннадий Кернес анонсировал возобновление работы метро с 25 мая.