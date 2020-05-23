В США обсуждают возобновление испытания ядерного оружия
В США, где недавно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, могут возобновить испытания ядерного оружия. Они не проводили почти 30 лет - с 1992 года.
Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома и двух бывших чиновников.
В сообщении говорится, что сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний.
Встреча проводилась 15 мая при участии старших представителей американских агентств национальной безопасности. Это совещание последовало вслед за обвинениями Госдепа в адрес России о проведении ядерных испытаний.
В докладе ведомства говорилось, что другие государства нарушают условия договоров об испытании ядерного оружия, в том числе в части ограничения подземных испытаний. Госдеп утверждал, что Россия проводит эксперименты с превышением критической массы ядерного материала и энергетическим выходом. Китай также испытывает ядерное оружие вопреки договорам, сообщалось в том же докладе.
Россия и Китай отрицали обвинения США в проведении ядерных испытаний.
По словам высокопоставленного чиновника в администрации президента, демонстрация Москве и Пекину способности США "провести быстрые испытания" могла бы оказаться полезной с точки зрения переговоров, поскольку Вашингтон стремится заключить трехстороннюю сделку по контролю за вооружением крупнейших ядерных держав.
В конечном итоге было принято решение использовать другие меры для ответа на российскую и китайскую угрозы, но не возобновлять испытания.
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