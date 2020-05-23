Украинская спортсменка, профессиональный боец ММА Елена Колесник из Одессы записала видеообращение к журналистке Янине Соколовой, которая ранее раскритиковала боксера Александра Усика за съемки в российском фильме, и вызвала ее на дуэль.

Соответствующее видео спортсменка опубликовала на YouTube.

"В ситуации с Яниной Соколовой и Александром Усиком мое мнение – хайпануть на имени всемирно известного легендарного украинца, спортсмена, который прославляет нашу страну, с нашим флагом. Для чего? Ради хайпа, для поднятия рейтинга своей лживой, никому не нужной программы", - сказала она.

Спортсменка говорит, что не понимает вопросов в адрес Усика о том, "чей Крым".

"Я не понимаю почему вы, Янина, задаете вопрос "чей Крым?" спортсмену Усику и Марув. Почему вы не спросите это у предателя Родины, у господина П. Почему вы спрашиваете это у обычных граждан, а не у политиков, военных. На чем вы хайпуете, сволочи? Почему вы не рассказываете, что на самом деле происходит дома. Мои друзья и родственники в шоке от ситуации в стране, от невозможности работать, платить коммунальные услуги, покупать еду, - сказала Елена.

Также она предложила Янине Соколовой, если у нее есть вопросы, задать их ей, а не Усику.

"Куда вы лезете, Янина? Вы ведь женщина, но ведете себя ужасно. Хочу сказать следующее. Если вы действительно хотите получить спортивный пендель, подзатыльник или просто подраться, я предлагаю Вам свои услуги. Как женщина женщине.

Давайте я выступлю вместо Саши. Зачем вы его дергаете, объясните. Вот есть я, живой кандидат. Если вам понадобится на ком-то хайпануть, кого-то задеть, кого-то вызвать на ринг, то я приеду, только спецрейс еще организуйте по нормальным ценам. Подеремся, ради Бога", - предложила Елена Колесник.

Боец ММА обратилась к Янине Соколовой. Видео:YouTube/OLENA KOLESNYK

Ранее "Страна" приводила первое обращение Грицая к знаменитому чемпиону Александру Усику.

Мы также публиковали ответ Усика на выпады спортсмена из Шепетовки и рассказывали, что вслед за Грицаем вызов крымчанину на бой послал дзюдоист и порохобот из Винницы.