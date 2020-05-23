В Украине уже могут работать торгово-развлекательные центры. Однако там не могут работать развлекательные заведения, а также фудкорты.

Об этом во время ежедневного брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

На вопрос. когда в Украине откроют ТРЦ, он сказал, что их разрешили открыть еще на первом этапе ослабления карантина с 11 мая. Но пока без развлекательных зон и заведений питания.

В Киеве пока полноценно не работают крупные торгово-развлекательные центры. Мэр столицы Виталий Кличко, после того, как Киев оказался в "черном списке" Минздрава, обратился к Кабмину с просьбой разрешить хотя бы запустить транспорт, метро и магазины площадью до 1000 кв м.

Ранее "Страна" писала, что киевлянам, у которых дети ходят в детские сады, в родительском чате пришло оповещение от садиков, в которых предлагается еще раз подумать перед тем как отправлять туда своего ребенка.

Также мы рассказывали, что Кабмин позволил не измерять температуру пассажирам перед входом в метро, но обязал носить маски.