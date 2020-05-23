По состоянию на 23 мая в Украине 20 580 случаев Covid-19, из них 605 летальные. Выздоровели 6 929 человек. За сутки коронавирус подтвердили 432 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Ситуация в регионах такая:

Винницкая область-853 случая;

Волынская область — 759 случаев;

Днепропетровская область — 865 случаев;

Донецкая область-143 случая;

Житомирская область — 618 случаев;

Закарпатская область-1042 случая;

Запорожская область-403 случая;

Ивано-Франковская область-1274 случая;

Кировоградская область — 466 случаев;

Киев — 2569 случаев;

Киевская область — 1375 случаев;

Львовская область — 1285 случаев;

Луганская область — 43 случая;

Николаевская область — 280 случаев;

Одесская область — 821 случай;

Полтавская область — 266 случаев;

Ровенская область — 1368 случаев;

Сумская область — 166 случаев;

Тернопольская область — 1108 случаев;

Харьковская область — 892 случая;

Херсонская область — 177 случаев;

Хмельницкая область — 329 случаев;

Черновицкая область-2964 случая;

Черкасская область — 387 случаев;

Черниговская область — 127 случаев.

Уточняется, что всего сначала суток в Центр здравоохранения Украины поступило 1050 сообщений о подозрении на коронавирус.

Карта заболеваемости на коронавирус. Фото: facebook.com/moz.ukr

Напомним, хотя в Минздраве украинцам обещали бесплатное лечение от коронавируса (а так и должно быть, учитывая социальную опасность болезни), по факту людям приходится платить.

Как сообщала "Страна", первый в мире генетический тест для определения коронавируса разработали в авторитетной американской клинике "Альберт Эйнштейн". Начать использовать новинку собираются с июня, и она уже запатентована на территории США.