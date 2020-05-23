В Украине 20 580 случаев коронавируса 23 мая. Данные по регионам
По состоянию на 23 мая в Украине 20 580 случаев Covid-19, из них 605 летальные. Выздоровели 6 929 человек. За сутки коронавирус подтвердили 432 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Ситуация в регионах такая:
- Винницкая область-853 случая;
- Волынская область — 759 случаев;
- Днепропетровская область — 865 случаев;
- Донецкая область-143 случая;
- Житомирская область — 618 случаев;
- Закарпатская область-1042 случая;
- Запорожская область-403 случая;
- Ивано-Франковская область-1274 случая;
- Кировоградская область — 466 случаев;
- Киев — 2569 случаев;
- Киевская область — 1375 случаев;
- Львовская область — 1285 случаев;
- Луганская область — 43 случая;
- Николаевская область — 280 случаев;
- Одесская область — 821 случай;
- Полтавская область — 266 случаев;
- Ровенская область — 1368 случаев;
- Сумская область — 166 случаев;
- Тернопольская область — 1108 случаев;
- Харьковская область — 892 случая;
- Херсонская область — 177 случаев;
- Хмельницкая область — 329 случаев;
- Черновицкая область-2964 случая;
- Черкасская область — 387 случаев;
- Черниговская область — 127 случаев.
Уточняется, что всего сначала суток в Центр здравоохранения Украины поступило 1050 сообщений о подозрении на коронавирус.
Карта заболеваемости на коронавирус. Фото: facebook.com/moz.ukr
Напомним, хотя в Минздраве украинцам обещали бесплатное лечение от коронавируса (а так и должно быть, учитывая социальную опасность болезни), по факту людям приходится платить.
Как сообщала "Страна", первый в мире генетический тест для определения коронавируса разработали в авторитетной американской клинике "Альберт Эйнштейн". Начать использовать новинку собираются с июня, и она уже запатентована на территории США.