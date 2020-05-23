Данные по коронавирусу в Украине 23 мая. Фото: Страна

По состоянию на 23 мая в Украине 20 580 случаев Covid-19, из них 605 летальные. Выздоровели 6 929 человек. За сутки коронавирус подтвердили 432 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Ситуация в регионах такая:

  • Винницкая область-853 случая;
  • Волынская область — 759 случаев;
  • Днепропетровская область — 865 случаев;
  • Донецкая область-143 случая;
  • Житомирская область — 618 случаев;
  • Закарпатская область-1042 случая;
  • Запорожская область-403 случая;
  • Ивано-Франковская область-1274 случая;
  • Кировоградская область — 466 случаев;
  • Киев — 2569 случаев;
  • Киевская область — 1375 случаев;
  • Львовская область — 1285 случаев;
  • Луганская область — 43 случая;
  • Николаевская область — 280 случаев;
  • Одесская область — 821 случай;
  • Полтавская область — 266 случаев;
  • Ровенская область — 1368 случаев;
  • Сумская область — 166 случаев;
  • Тернопольская область — 1108 случаев;
  • Харьковская область — 892 случая;
  • Херсонская область — 177 случаев;
  • Хмельницкая область — 329 случаев;
  • Черновицкая область-2964 случая;
  • Черкасская область — 387 случаев;
  • Черниговская область — 127 случаев.

Уточняется, что всего сначала суток в Центр здравоохранения Украины поступило 1050 сообщений о подозрении на коронавирус.

Карта заболеваемости на коронавирус. Фото: facebook.com/moz.ukr

Карта заболеваемости на коронавирус. Фото: facebook.com/moz.ukr

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