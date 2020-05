В Украину из США специальным коммерческим рейсом вернулись 194 гражданина. Они прилетели с западного побережья. Рейс вылетал из Сиэтла.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"194 пассажира вернулись домой коммерческим спецрейсом из США. Самолет доставил граждан, которые находились на западном побережье. Спецрейс осуществлялся из г.Сиетл, шт.Вашингтон", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США

В посольстве подчеркнули, что это уже восьмой спецсамолет из США в Украину.

Также это первый в истории украинских авиалиний самолет из Сиэтла.

Ранее "Страна" писала, что в киевский аэропорт "Борисполь", куда из Нью-Йорка на эвакуационном рейсе вылетели 72 украинца, еще 265 граждан в течение прошлых суток прибыли на трех спецрейсах из Парижа, Берлина и Загреба.

Также мы рассказывали, что в Украину из ОАЭ и Армении эвакуировались 300 человек.