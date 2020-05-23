Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко может уйти в отставку в ближайшее время. Это ему порекомендовал сделать Главнокомандующий Вооруженных сил Украины и министр обороны. Воронченко может принять почетную отставку, после чего перейти на новую должность – в Главную инспекцию Министерства обороны.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на свои источники.

"Да, была такая беседа. Что ж, видимо, пора передавать переходящее знамя", - подтвердил сам Воронченко.

При этом он уточнил, что пока приказ о переводе не подписан, а сам командующий находится в отпуске.

Источники в Министерстве обороны сообщают, что предстоящее увольнение является частью общего курса военно-политического руководства страны, который направлен на прекращение огня.

В случае, если Воронченко согласится на увольнение, его должность займет контр-адмирал Алексей Нежипапа, который считается более лояльным к президенту, а также близок к главе МВД Арсену Авакову.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Франции наградил орденом командующего ВМС Украины Игоря Воронченко.

Также мы сообщали, что ВМС Украины испытали бывшие в употреблении военные катера из США.