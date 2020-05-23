Кипр, где с 9 июня возобновят работу аэропорты Ларнаки и Пафоса, восстановит авиасообщение с 19 странами. Воздушное пространство откроют для государств, где ситуация с коронавирусом контролируемая. Украины в этом перечне нет.

Об этом сообщает "Xinhua".

Об открытии воздушного пространства заявил министр транспорта, коммуникаций и работ Кипра Янис Кароусос. По его словам, Кипр возобновляет авиасообщение в два этапа и по разным правилам для разных стран.

"Первый этап начнется 9 июня, а второй - 20 июня. К людям, которые будут прибывать из стран из этих двух групп будут разные правила", - сказал Кароусос.

В первую группу государств вошли: Греция, Мальта, Болгария, Норвегия, Австрия, Финляндия, Словения, Венгрия, Израиль, Дания, Германия, Словакия и Литва.

Во вторую группу внесли Швейцарию, Польшу, Румынию, Хорватию, Эстонию и Чехию.

Другие страны будут вноситься в один из двух перечней, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Пассажирам арзрешат сесть в самолет только после отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного в течение последних 72 часов.

Киприоты и граждане других государств, постоянно проживающие на острове, будут иметь возможность вернуться и сдать тест по прилету при условии предоставления согласия на соблюдение строгого карантина в ожидании его результатов.

Ранее "Страна" писала, что Португалия будет принимать туристов после измерения у них температуры на границе.

Также мы рассказывали, что власти Греции распорядились с 15 июня принимать туристов из 20 стран, где обстановка с коронавирусом находится под контролем, в этом списке государств нет Украины.