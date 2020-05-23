По состоянию на 23 мая в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразилось более 5 миллионов человек. За сутки инфекцию подтвердили у 107 716 пациентов. Больше всего случаев Covid-19 в США, Бразилии и России

Об этом говорят данные на сайте Worldometers.

Общее количество случаев с начала пандемии - 5 298 207. Из них выздоровели уже 2 156 382 человек. Умерли 339 425 пациентов, из них 5 252 за последние сутки.

CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, там 1 645 094 случаев заражения, смертельных - 97 647, выздоровели 403 201 пациент.

На втором месте - Бразилия. Там заразились 332 382 человека, 21 116 умерли, выздоровели 135 430.

На третьем - Россия, 326 448 заболевших, 3 249 летальных случаев, 99 825 выздоровевших.

Фото: Worldometers

Ранее "Страна" писала, что в Минздраве предупредили украинцев об опасности бессимптомной формы коронавируса.

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