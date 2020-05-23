В субботу, 23 мая, в большинстве областей будет в среднем +12...+16 градусов тепла. Восточные и центральные регионы ожидает небольшой дождь, в южной и западной части страны будет сухо и солнечно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах - Львове, Луцке, Ровно, Тернополе, Ивано-Франковске и Черновцах ожидается +14...+17 градусов. В Ужгороде будет теплее - до +18 градусов. Осадков в этой части Украины не предвидится.

В Житомире и Виннице также будет тепло +12...+14 градусов, однако в Виннице без осадков, а в Житомире ожидается небольшой дождь.

В Киеве, Чернигове, Сумах и Харькове дождливо. Столюик термометра поднимется до +15 в Харькове и +11...+14 в остальных областях.

Черкассы, Полтава, Кропивницкий, Днепр и Запорожье также будут дождливыми. Температура там ожидается от +12 градусов в Черкассах и Полтаве до +16 в Днепре.

Луганск и Донецк тоже ожидают осадки. В восточных регионах +13...+15 градусов тепла днем.

На юге страны - в Одессе, Николаеве, Херсоне и в Крыму ожидается +14...+17 градусов тепла днем, без осадков.

Ночью во всех областях Украины ожидаются низкие температуры. В среднем по стране ночью будет +4...+6 градусов тепла.

Фото: Укргидрометцентр

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