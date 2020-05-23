Доставщик еды, который в пьяном состоянии захватил одно из отделений Альфа-банка в Москве и взял заложников, потребовал привести ему Ольгу Бузову, так как она якобы что-то задолжала захватчику.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Несмотря на то, что менеджер банка вывела большинство заложников через черный вход, один мужчина остался следить за происходящим и вести прямую трансляцию в Instagram. Именно он сообщил, что захватчик якобы заминировал здание и показал, что из его рюкзака торчат провода.

Сам захватчик тем временем продолжал дописать алкогольный напиток, который принес с собой и требовать, чтобы ему привели певицу Ольгу Бузову, так как та якобы что-то у него украла. На мужчине заметили форму и рюкзак доставки еды.

Светская львица, певица и бывшая ведущая "Дома-2" прокомментировала ЧП. Она сказала, что готова была приехать на переговоры с захватчиком в любой момент. Но правоохранители не обращались к ней с этой просьбой.

Вскоре была установлена личность нападавшего. Им оказался мужчина по имени Алексей Барышников. Он гражданин России, уроженец одного из регионов.

Напомним, в субботу, 23 мая, неизвестный захватил отделение банка "Альфа-банк" в Москве, а также взял несколько человек в заложники. Так, отделение банка находится на Земляном валу, а на месте сейчас работает полиция. Правоохранители готовятся к переговорам. Источник журналистов сообщает, что в отделение банка зашел мужчина, после чего начал угрожать посетителям взрывом. Также он потребовал заблокировать двери в отделение и удерживает там людей силой.

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