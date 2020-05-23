Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом Владимиром Путиным, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости Covid-19.

Попова оценила текущую ситуацию как достаточно стабильную. Она добавила, что, несмотря на стабильность, и сейчас, и в будущем, во время спада распространения инфекции, все равно нужно соблюдать все эпидемиологические требования и проявлять особое внимание.

А заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что в некоторых регионах РФ ситуация еще не выровнялась, но делается все возможное для ее стабилизации.

На том же совещании Путин поставил участников в известность о том, что в Москве и во многих других российских регионах началось постепенное снижение новых случаев заражения коронавирусом.

К 22 мая в России уже на протяжении недели регистрировалось менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По последним данным, всего в стране выявлено 317 554 случая заболевания в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

Совещание у Владимира Путина

Как писала "Страна", в ВОЗ о выходе России на плато заявили больше 10 дней назад - 11 мая.

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