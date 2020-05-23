В честь дня биоразнообразия, который традиционно празднуют 22 мая, Чернобыльский заповедник поделился перечнем редких животных и растений, которые насчитывает парк.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

"Мир разнообразен и мы должны сохранить его таким. Ежегодно 22 мая весь мир отмечает Международный день биоразнообразия. Это еще одна возможность обратить внимание общественности на актуальные проблемы сохранения многообразия биологических видов, проживающих на Земном шаре. Ведь любой живой организм играет свою роль в экосистеме. Сокращение видов животных и растений вызывает деградацию экосистемы, которая является средой обитания самого человека", - указано в сообщении.

Отмечается, что за последние 400 лет на Земле стало на 100 видов меньше позвоночных животных. Кроме того, на грани исчезновения оказались тысячи видов растений и животных. Исследователи полагают, что лучший способ сохранения видов животных в современном мире - это создание природоохранных территорий, к которым относится и Чернобыльский заповедник.

"За последние десятилетия мир флоры и фауны зоны отчуждения стал существенно разнообразнее. В общих чертах он вернулся к тому видовому составу, который существовал в Полесском регионе до активного антропогенного воздействия", - отмечается в сообщении.

Так, сейчас на заповедной территории живет более 300 видов позвоночных из 410, которые в целом проживают в этом регионе. Из них 75 видов (из 97 возможных) занесены в Красную книгу Украины. Также на территории есть 14 видов растений, которые занесены в Красный список Международного союза охраны природы. В частности, вечерница малая, речная выдра, рысь обыкновенная, норка европейская, бобер европейский, коростель, тритон гребнистый и другие.

Всего же заповедник включает в себя 1256 видов сосудистых растений, 120 видов лишайников и 20 видов мхов. А также пять растений, включенных в Европейский красный список - верблюдица гисополистная, смолевка литовская, козлобородник украинский, зиномать Линдемана и щавель украинский. Из Красной книги Украины в заповеднике насчитывается 46 растений.

"Наша задача - сохранить живой мир заповедника таким разнообразным и в дальнейшем", - резюмировал представитель охранной территории.

Напомним, группа орнитологов-любителей посетила Чернобыльский заповедник и сделала снимки различных диких птиц и животных на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Как сообщала "Страна", Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник опубликовал самые яркие фото Зоны отчуждения. Это - серия снимков нескольких авторов, которые были сделаны в разное время. На снимках мелькают не только пейзажи, но и редкие животные.