Новая волна заболеваемости коронавирусом в России может наступить с октября по ноябрь этого года.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, которое транслировал YouTube-канал "Россия24".

По его словам, Минздраву необходимо подготовиться ко второй волне и проанализировать мнения экспертов о том, какие особенности второй волны можно ожидать.

Напомним, правительство России отменило постановление, которое запрещало вывоз ряда средств индивидуальной защиты, среди которых есть и медицинские маски. Оно было введено из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщала "Страна", за сутки число инфицированных коронавирусом в России увеличилось на 9 623 человек, это наибольший показатель с момента начала пандемии.