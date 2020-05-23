Спикер парламента Чечни и глава оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров здоров.

Об этом он сообщил в ходе прямого эфира в своем Instagram.

Он отметил, что распространяемые о выявлении у Кадырова коронавируса не соответствуют действительности.

Парламентарий добавил, что есть группа людей, численностью примерно 10 человек, которая занимается "сочинительством" и "выдает желаемое за действительное".

"Наш глава Рамзан Ахматович здоров, министр здравоохранения здоров, директор телевидения здоров", - уточнил Даудов.

Ранее сообщалось, что накануне главу Чечни Рамзана Кадырова доставили в московскую больницу с подозрением на коронавирус.

Также мы писали, что состояние Кадырова оценивается как тяжелое.