Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов штатов незамедлительно открыть церкви вне зависимости от ситуации с заболеваемостью в разных районах страны.

Об этом он сообщил в ходе экстренной пресс-конференции в Белом доме, передает Associated Press.

"Сегодня я определяю молитвенные дома - церкви, синагоги и мечети - как важные места, которые предоставляют необходимые услуги. В Америке нам нужно больше молитв, а не меньше", - сказал он.

Также Трамп отметил, что, если губернаторы на отреагируют на его просьбу, ему придется "заменить" их, хотя неизвестно, есть ли у него такие полномочия.

Так, президент перенес религиозные организации в разряд мест первой необходимости, которые американцам нужно посещать во время пандемии так же, как магазины и аптеки.

"Губернаторы должны поступать правильно и позволять этим очень важным местам веры открыться прямо сейчас, на эти выходные. Некоторые губернаторы считают винные магазины и клиники для аборта необходимыми, но не церкви. Это не правильно. Поэтому я исправляю эту несправедливость и называю молитвенные дома местами первой необходимости. Это места, которые объединяют наше общество и объединяют людей. Люди требуют ходить в церковь и синагогу, в свою мечеть", - добавил он.

Отметим, издание утверждает, что Трамп пытается как можно скорее снять карантин и создать видимость нормальной жизни в США, несмотря на ситуацию с коронавирусом, в преддверии президентских выборов, которые должны состояться уже этой осенью. А на фоне поддержки евангелистов из части белокожей категории населения, команда Трампа тщательно следит за проблемами религиозных общин и, по информации журналистов, довольно часто созванивается с их представителями.

"Я сказал: "Вам лучше открыть". И они это делают. И они будут реагировать сегодня или завтра в церквях. Мы должны открыть наши церкви", - заявил президент ранее.

Инструкции для проведения религиозных мероприятий составили еще несколько недель назад, однако Белый дом не публиковал их до первых заявлений Трампа о необходимости открытия церквей. Так, власти рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию, проводить богослужения на открытом воздухе и по возможности уменьшить число участников мероприятий.

Напомним, лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не планирует закрывать границы страны в случае новой волны пандемии коронавируса. Он считает, что США смогут справиться с распространением вируса и собираются "потушить этот пожар".

Как сообщала "Страна", Трамп заявил, что то, что в США подтверждено больше всего случаев коронавируса в мире, означает, что именно в этой стране система тестирования населения является самой лучшей.