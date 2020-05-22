Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов заразился коронавирусом. Об этом стало известно после теста, сделанного во второй половине дня 22 мая.

Об этом сообщила его коллега, заместитель главы фракции Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Появилась подтвержденная информация, что тест обнаружил COVID-19 у нашего коллеги из СН Юрия Аристова. Он чувствует себя нормально, симптомы легкие. Епидемслужба сейчас выясняет круг близких контактов. Желаем Юрию скорейшего выздоровления!", -

Накануне Евгения Кравчук сообщила, что по итогам проверки 87 человек, из которых было 52 депутата, тесты не обнаружили коронавирус в Верховной Раде. В связи с этим парламент готовился к пленарному заседанию 2 июня.

Напомним, депутат фракции "Слуги народа" и глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов заразился новым коронавирусом.

Как сообщала "Страна", коронавирус нашли у нардепа от "Батькивщины" Олега Мейдича. Из-за этого Верховная Рада отменила пленарные заседания до конца недели. 21 и 22 мая парламент работал в режиме комитетов.