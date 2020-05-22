Питбультерьера Тора, отобранного у владельца за долги и выставленного на государственный аукцион через систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) продали 22 мая. Начальная цена лота была 112 грн 50 копеек, а купили собаку за 11 249 грн 99 копеек.

Об этом свидетельствует карточка лота на сайте СЕТАМ.

Питбуль 2015 года рождения проживает в городе Лиман Донецкой области. На ресурсе выставлено его фото, а также снимок ветеринарного паспорта, из которого ясно, что животное имеет все положенные прививки.

У покупателя Тора есть 10 дней, чтобы внести деньги на счет и забрать питомца.

Как рассказывала "Страна", о распродаже арестованных за долги собак на платформе "СЕТАМ", которая подчиняется Минюсту, стало известно 20 мая. Мы анонсировали торги по продаже питбультерьера.

Мы также писали, что молодежное крыло партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" собиралось выкупить животных и вернуть их хозяевам.