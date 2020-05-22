От исполнения судейских обязанностей временно отстранили судью Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Валентина Сердюка за вождение автомобиля в нетрезвом виде и судью пятого апелляционного административного суда Дмитрия Запорожана, который стал виновником ДТП, совершенного в нетрезвом виде, и сбежал с места преступления.

Об этом сообщила пресс-служба управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности Высшего совета правосудия.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 22 мая 2020", - указано в сообщении об отстранении Сердюка.

До тех пор, пока совет не примет решение об увольнении судьи, он не попадает под правосудие касательно совершенного нарушения. Известно, что 2 марта 2020 года он вел автомобиль в пьяном состоянии и отказался от прохождения теста на количество алкоголя в крови. Судье выписали 10 тысяч гривен штрафа и запретили исполнять обязанности год.

Что касается Запорожана, его поймали в нетрезвом виде еще 25 января 2019 года, когда он врезался в припаркованный автомобиль и решил покинуть место преступления. Также в распоряжении совета появилось видео с камер наблюдения, где с судьей вел разговор полицейский. При этом Запорожан демонстрировал неуважение к сотруднику правоохранительных органов и позволял себе нецензурную речь.

Напомним, в Одессе сотрудники патрульной полиции только после погони смогли задержать местного судью, который в состоянии алкогольного опьянения гонял по городским улицам на своем электрокаре Nissan LEAF.

Как сообщала "Страна", в Ужгороде пьяный судья на BMW больше часа пытался оторваться от патрульной полиции.