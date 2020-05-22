Украинские пенсионеры, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно будут получать прибавку к пенсии в размере около 500 грн. Таких пенсионеров в стране более миллиона.

Как пишет "Интерфакс-Украина", о надбавках в эфире телеканала "Интер" пообещала министр социальной политики Марина Лазебная.

"Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям. Около 500 грн", - сказала Лазебная в пятницу вечером.

По словам главы министерства, дату индексации пенсий должно определить законодательство, что позволит избежать спекуляций вокруг этого вопроса.

"Мы работаем над повышением пенсий людям, которые имеют более чем 40 лет стажа, но сегодня получают маленькие пенсии", - сообщила Лазебная.

Она добавила, что министерство планирует также помочь не имеющим достаточного страхового стажа родителям, ухаживающим за детьми с редкими болезнями, и разрешить им выходить на пенсию досрочно.

Кроме того, Лазебная упомянула о дефиците пенсионного фонда. На текущий момент он составляет 34 млрд грн, в то время как в начале года был 23 млрд грн.

Ранее "Страна" разбиралась, кому и когда власти в этом году увеличат пенсии.

Мы также сообщали, что 20 мая Верховная Рада отклонила закон о досрочном выходе женщин на пенсию.