Сегодня киевлянам, у которых дети ходят в десткие сады, в родительском чате пришло оповещение от садиков, в которых предлагается еще раз подумать перед тем как отправлять туда своего ребенка (десткие сады должны открыться с 25 мая).

"Добрый день, уважаемые родители. Обращаемся к вам с просьбой, еще раз тщательно обдумать посещение детьми заведения. Согласно регламенту и постановлению Минздрава прием детей будет происходить у входа на территорию заведения с измерением температуры. Часы приема: 7.30-8.15 (потом заведение закрывается). Заведение будет работать в закрытом режиме", - указано в сообщении.

Также отмечается, что детей с температурой выше 37,2 в детский сад пускать не будут. То же касается и таких симптомов как кашель, насморк и других признаков плохого самочувствия. При передаче ребенка воспитателю все родители обязаны быть в масках и перчатках.

Каждые четыре часа в садике будут проводить температурный скрининг.

Кроме того, теперь запрещено приносить игрушки из дома - как и махровые или другие многоразовые полотенца. Теперь дети будут чаще мыть руки и пользоваться одноразовыми салфетками. Каждые два часа в помещении садика воздух и поверхности будут дезинфицировать. Авторы предупреждения говорят, что неизвестно, какой именно ребенок может принести болезнь в сад. И, хоть воспитатели обязаны создать безопасную дистанцию между спальными местами детей и обеденными столами, в ходе дня дети все-равно будут играть и контактировать между собой.

В связи с этим администрация детского садика просит по возможности постараться оставить детей дома пока ситуация с коронавирусом в стране не урегулируется.

"Если есть хотя бы небольшая возможность оставить ребенка дома, воспользуйтесь ею", - советуют родителям в дестком саду.

Напомним, руководитель Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян объяснила, как будут выходить из карантина детские сады и школы столицы. Власти планируют делать это поэтапно и внедрять нововведения вроде ежедневного скрининга и отмены кабинетного распределения.

Как сообщала "Страна", Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердил связь между воспалительным синдромом и коронавирусом, которую врачи подозревали ранее. Этот тяжелый синдром выявляют у детей и людей до 21 года.